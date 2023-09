Il palasport Cingolani ora è realtà: il taglio del nastro con la Vezzali

Scaldano i muscoli gli sportivi, i tifosi e l’amministrazione comunale per la grande festa di questo pomeriggio quando alle 18.30 si taglierà finalmente il nastro per l’inaugurazione del palazzetto dello sport Cingolani-Pierini. Sarà una grande festa con il "Primo Memorial Attilio Pierini", a ingresso libero, che vedrà l’atteso incontro di pallacanestro tra la Victoria Libertas Carpegna Pesaro (serie A) e il Latina Basket (serie A2). Tanti gli interventi degli ospiti previsti, tra cui l’ex giocatore Ario Costa, oggi presidente della Vl Carpegna Pesaro, Walter Magnifico, colonna della pallacanestro italiana degli anni 80; e Valentina Vezzali, un’altra grande campionessa italiana. Non mancheranno Fabio Luna e Fabio Romagnoli, rispettivamente presidente regionale e delegato provinciale del Coni, associazione che ha contribuito ai lavori di ripristino e ammodernamento del nuovo palasport. Una ghiotta occasione per tifosi e appassionati anche per conoscere i protagonisti della serie C della Svethia basket Recanati che verranno presentati durante l’intervallo. "Con grande soddisfazione già da un anno abbiamo restituito alla città il rinnovato Palasport – annuncia soddisfatto il sindaco Antonio Bravi –. Una struttura modernissima che offre anche nuove ampie aree polifunzionali per tutte le nostre squadre sportive in crescita, come la scherma che finalmente ha il suo spazio completamente dedicato. Un luogo che potrà ospitare anche l’organizzazione di grandi eventi come concerti e spettacoli". Venerdì la festa continuerà con la partita di volley tra Lube Civitanova (serie A) e Yuasa Battery Grottazzolina (serie A2). "Lo sport è un valore fondamentale – sottolinea il consigliere delegato allo Sport Sergio Bartoli – per l’educazione dei giovani e per tutta la nostra comunità. Abbiamo lavorato molto per raggiungere gli obiettivi prefissati e oggi Recanati può vantare un palasport tra i più completi e moderni del territorio". "Da un anno ragazzi e famiglie hanno ritrovato il palasport – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Fiordomo – dopo gli interventi per l’ampliamento delle tribune e di tutti gli spazi a disposizione. Ora, con l’ultimo passo della certificazione per i 2.000 posti, possiamo festeggiare ringraziando quanti hanno consentito di raggiungere un grande obiettivo a partire dall’ingegnere Gabriele Garofolo che l’ha progettato. Un recupero che svolge un’azione sociale per lo sport, per l’aggregazione e per la crescita dei nostri giovani. Ed è significativo ed emozionante che questo percorso sia iniziato grazie alle meravigliose gesta di Attilio Pierini e che oggi il nostro palasport sia cointitolato a lui".

Antonio Tubaldi