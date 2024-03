Il palazzetto dello sport è realtà. Grande festa con i piccoli atleti

Insieme con i piccoli del karate, ma anche con i giovani del volley e del basket, è stato inaugurato, ieri mattina, il nuovo palazzetto dello sport della scuola Mandela a Montecosaro. Una bella giornata per famiglie, società sportive e amministratori, che è iniziata con il taglio del nastro del sindaco Reano Malaisi e la benedizione di don Lauro Marinelli ed è terminata nelle dimostrazioni pratiche dei baby atleti. In realtà, la palestra venne inaugurata già nel gennaio dello scorso anno, ma la novità di ieri riguarda l’installazione della nuova gradinata da 150 posti, che permette alla struttura di accedere allo status di palazzetto, dove potranno essere ospitate anche gare federali. Le altre nuove realizzazioni riguardano la parte esterna, dove sono state posizionate panchine e fioriere, e il nuovo tunnel che collega le aule alla stessa palestra, fruibile da circa un mese.

"Con questa struttura – le parole del primo cittadino – si conclude il nostro lavoro nelle scuole, mentre sono già in essere i lavori per il nuovo asilo nido. Festeggiamo insieme l’inaugurazione di un palazzetto che servirà alla crescita delle future generazioni". L’opera è costata complessivamente 1,6 milioni di euro, per la maggior parte frutto di fondi ministeriali (circa 1,3 milioni) e per il resto prelevati dal bilancio comunale. Il progetto è stato affidato al Gruppo Marche, mentre i lavori sono stati seguiti dalla funzionaria comunale Fabiola Renzi. Per la tribuna, sono stati spesi circa 50mila euro. In totale, il Palas è un edificio di mille metri quadri, con un campo da gioco certificato dal Coni per attività di pallavolo, basket e calcetto. All’interno, anche un corridoio, quattro spogliatoi, l’infermeria e un deposito.

Hanno partecipato alla cerimonia anche il vicesindaco Lorella Cardinali, gli assessori Filippo D’Alterio e Stefania Lufrano, il delegato Coni Fabio Romagnoli e Letizia Genovese della Fipav. Ma a far festa sono stati soprattutto i rappresentanti e gli iscritti delle società che già fruiscono dell’impianto: Roberto Di Rosa per la Sutor Academy, Marco Cantarini della Cestistica Montecosaro, Pietro Paolella della maceratese ‘Helvia Recina Volley’, Simone Carassai di Crazy volley, Rossano Granatelli per l’Oratorio Don Bosco, Lorenzo Cesanelli della società di Karate ‘Atletic Club Montecosaro’ e diversi giovani della Lube. Presenti anche Letizia Genovese della Fipav, Elisabetta Celiberti e Sara Bettucci dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino.