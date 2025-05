Il palazzo da demolire: "Pratica incompleta, ma non ci gireremo dall’altra parte"

"La pratica relativa al condominio di via Cincinelli a Macerata necessita di una serie di integrazioni da parte dei tecnici di parte privata. Attendiamo poi lo snodo decisivo relativo all’approvazione del ‘Piano di recupero’, senza cui l’iter non può essere sbloccato. Usr e Struttura Commissariale restano in attesa di riscontri". Sono queste le parole del commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, sulla situazione che vede al centro il palazzo di via Cincinelli 72 a Macerata, costruito nel lontano 1956, colpito duramente dal terremoto del 2016 e ancora in attesa di essere demolito e ricostruito. All’interno, sono 38 le unità immobiliari danneggiate dal sisma, per un totale di 9,4 milioni di lavori richiesti.

I problemi a riguardo della struttura sono due, elencati in settimana dal Centro per i diritti del cittadino ‘Codici Marche’: la sospensione del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) da 140mila euro, attiva da luglio, e il rischio concreto di perdere il Superbonus 110%. Nel secondo caso, l’obbligo è di consegnare non oltre il 31 dicembre prossimo tutta la documentazione all’Ufficio speciale ricostruzione.

Di mezzo però ci sono state diverse problematiche, come allegati non arrivati da residenti all’estero o morti negli anni, trasferimenti di proprietà, questioni catastali e progettuali, problematiche dovute alla complessità dell’intervento e difficoltà relative a singole proprietà, conseguenti a sanatorie pregresse e oneri inevitabili, ma non riconosciuti, come la realizzazione di opere di stabilizzazione dei terreni. Castelli, a riguardo, ha detto di aver trasmesso "una richiesta di integrazioni nel novembre del 2024, che non è stata ancora evasa – aggiunge – L’approvazione da parte del Comune del ‘Piano di recupero’, strumento attuativo necessario per il conseguimento della conformità urbanistica, risulta preliminare ai fini dell’intervento di ricostruzione".

E ancora: "La nostra gestione commissariale, in cooperazione con l’Usr, ha sempre seguito un modello di pragmatismo e flessibilità, faccio l’esempio di via Pantaleoni e del quartiere Pace – conclude –. Per quanto ci consente la legge, riserviamo e riserveremo questo modus operandi a tutte le pratiche da istruire. Anche se si tratta di risolvere problemi che, come nel caso di specie, risultano indipendenti dalla nostra volontà. Di fronte ai problemi non siamo soliti girarci dall’altra parte".