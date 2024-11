Il Palazzo del governo si colora di arancione

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Questura di Macerata ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dall’Associazione Soroptimist International Italia. L’iniziativa prevedeva di illuminare simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, le sedi degli uffici di polizia. Così ieri – alla presenza del prefetto Isabella Fusiello, del suo vicario Emanuele D’Amico, del vicesindaco Francesco D’Alessandro, del vicario del questore Marcello Pedrotti, della dirigente della Divisione anticrimine Patrizia Peroni e del presidente dell’Associazione commercianti centro storico Giuseppe Romano –, la facciata del Palazzo del Governo in piazza della Libertà è stata illuminata con luce arancione. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione commercianti centro sorico, dell’AB Service audio di Braconi Andrea e della TecnoArt di Macerata.