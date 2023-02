"Da un anno e mezzo, il palazzo della delegazione comunale di Porto Potenza è chiuso per i lavori. A causa di ciò, gli uffici sono stati trasferiti altrove e si creano interminabili code di gente che aspetta al gelo e sotto la pioggia". Lo denuncia il capogruppo locale dei Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma, che ha protocollato un’interrogazione: "Il 20 ottobre 2021, in vista dello svolgimento dei lavori di miglioramento sismico, gli uffici presenti nella palazzina municipale della delegazione di Porto Potenza furono temporaneamente trasferiti nei locali del comando della polizia locale. E ora i cittadini che si recano all’ufficio Anagrafe, si trovano costretti ad aspettare fuori dall’edificio esposti al freddo, al vento e alla pioggia, insieme ad altri che invece devono entrare nel comando della polizia locale. Dato il protrarsi del cantiere, a oggi non si conosce ancora la data di fine lavori per la palazzina della delegazione municipale, né quella del presunto rientro dei servizi in quell’edificio. Tale situazione non è tollerabile per la cittadinanza, costretta ad attendere il proprio turno al gelo e alla pioggia". Per questo, Mezzasoma interroga "il sindaco Noemi Tartabini e l’assessore ai Lavori pubblici Luisa Isidori per chiarire se è intenzione della giunta assumere urgenti provvedimenti per ovviare a questa indecorosa situazione".