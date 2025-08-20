Il Palio dei Pontili a Cecilia Belletti. Rimandato lo Sgombro d’oro

L’associazione ’Lega navale italiana’ si aggiudica la quinta edizione del Palio dei Pontili. È stata una competizione tutta al femminile quella che si è svolta lunedì pomeriggio nel bacino acqueo della zona portuale, ma è stata anche e soprattutto una bella giornata di sport e partecipazione. Il pubblico ha seguito le competizioni e fatto il tifo per le campionesse dai pontili, oppure dal molo Martello. A trionfare è stata Cecilia Belletti per conto della ’Lega Navale italiana’, seguita da Alina Iuorio per conto del Moletto ’Medusa’ e da Maria Giulia Cicchinè per la ’Rosa dei Venti’.

"Complimenti alla vincitrice e a tutte le atlete che hanno preso parte a questa iniziativa – ha commentato Piergiorgio Balboni, presidente de ’Il Madiere’, la realtà organizzatrice –. L’entusiasmo del pubblico non è mancato. Per il futuro l’ambizione è quella di coinvolgere ancora più persone in città, perché si tratta davvero di una bella manifestazione. Molto emozionante anche la cerimonia del giorno precedente, con gli abbinamenti dei colori".

Entusiasta il vicesindaco Claudio Morresi: "Quello che noto ogni anno è una partecipazione sempre maggiore. Significa che l’evento sta entrando nella modalità civitanovese e nella festività di San Marone". Per quest’anno si era deciso di realizzare nel medesimo giorno anche un’altra manifestazione, sempre indetta da ’Il Madiere’, vale a dire la gara di pesca sportiva ’Sgombro d’oro’. In quest’ultimo caso, però, si è deciso di rimandare perché "le previsioni meteo non erano delle migliori. Abbiamo deciso – ha spiegato Balboni – di spostarla a domenica. Ieri abbiamo concluso la mostra fotografica al Lido Clauna, sulla pesca. Anche qui un’ottima risposta di pubblico".

Francesco Rossetti