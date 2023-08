Il Palio dei Pontili a Civitanova: sette barche a vela si sfidano

Tra i tanti eventi promossi nell’ambito dei festeggiamenti del patrono san Marone, il palio dei pontili sta assumendo un rilievo sempre più significativo dopo il successo riscosso nelle prime due edizioni. Nelle acque del bacino portuale si sfideranno ancora una volta, in rappresentanza delle 7 associazioni raccolte sotto le insegne del Madiere, altrettante barche a vela della classe Laser messe a disposizione, insieme agli agonisti che le governeranno, dal Club Vela Portocivitanova che di questo organismo è parte integrante. L’appuntamento è per venerdì 18 agosto, giorno consacrato a San Marone. Si tornerà a gareggiare in orario pomeridiano, come fu nel 2021. La prima regata di qualificazione scatterà alle 16. Poi si andrà avanti a oltranza fino alla finale. Alle 18 le premiazioni al Varco sul mare. Il Palio verrà preceduto da una regata dimostrativa che vedrà protagonisti i babies della classe Optimist dello stesso Club Vela. Il pubblico potrà assistere alla competizione dai pontili del diporto, dal molo sud, dal molo est e dal molo nord. Speaker d’eccezione Oscar Monina, che metterà a disposizione degli spettatori la sua competenza e il proverbiale brio.