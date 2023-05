Il palio dei quartieri fa il pienone: "Che orgoglio"

Il palio dei quartieri è stata una festa per tutti: per Civitanova Alta, che con il cavallo Vandalo D’Esi, si è aggiudicato la corsa. Per l’amministrazione comunale, che accogliendo l’input del consigliere Pierpaolo Turchi e del presidente dei piccoli proprietari cavalli al trotto Massimo Pierini, ha sostenuto con impegno la manifestazione; e per le famiglie e i bambini accorsi a frotte per godersi la giornata di sole en plein air. Ed è stata una grande soddisfazione per la famiglia Mori, che ha accolto nel suo ippodromo tantissima gente, e per la Pro Loco della Città Alta che ha organizzato l’accoglienza gastronomica per centinaia di commensali. Il palio dei quartieri non ha tradito le aspettative. Circa tremila le presenze, parcheggi gremiti, incalcolabile il numero delle auto in sosta lungo le vie adiacenti. Straordinario il lavoro svolto dalla Protezione civile sotto il coordinamento del responsabile Aurelio Del Medico. Ha vinto Civitanova Alta, dicevamo, con un cavallo di nome Vandalo, al secondo posto il quartiere Stadio con Apocalypse Erre, e terzo il quartiere San Marone con il cavallo Canadian Wise. Entusiasti i commenti. "Un’emozione stupenda e una vittoria che dedico a tutta Civitanova", ha detto il coordinatore della città Alta Angelo Masullo. L’assessore Ermanno Carassai annuncia così pizza e cocomero per tutta la città. "Complimenti al vincitore – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Sono orgoglioso della grande partecipazione di un pubblico fatto di famiglie, giovani, appassionati e amici a quattro zampe; la mia gratitudine a chi ha sostenuto la Croce Verde acquistando i biglietti della lotteria. Grazie a tutti i collaboratori, in particolare al consigliere comunale Turchi che ha messo impegno, cuore e passione in questo". "La più grande vittoria è stata vedere l’Ippodromo così vivo – ha detto a sua volta Turchi –. In campagna elettorale mi sono impegnato perché simili tradizioni venissero valorizzate ed oggi eccoci qua", festeggiando il ritorno del palio che mancava da diversi anni. Altro impegno di Turchi è la valorizzazione del museo del Trotto domenica c’era già la fila davanti all’ingresso. La classifica definitiva vede al quarto posto il quartiere Centro con Attila Ross, al quinto IV Marine con Croupier, sesto il Risorgimento con Ancora Bella, settimo Asola con Volto del Nord, ottavo il quartiere Fontespina con Cook Wise As. Non classificati i quartieri Santa Maria Apparente, San Gabriele e San Domenico per rottura prolungata dei loro cavalli. Al Palio era abbinata anche la lotteria per la Croce Verde. Questi i numeri estratti: primo premio3205; secondo 5812; terzo 5535; quarto 4226; quinto 3773; sesto 4312; settimo 1420; ottavo 522; nono 2872; decimo 4528; undicesimo 3329.

Giuliano Forani