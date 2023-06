"Il Palio è stato un successo L’ippica al servizio della città"

di Giuliano Forani

Alessandra Mori, il Palio dei Quartieri ha portato all’ippodromo tanta gente quanta ne aveva portata Varenne, una fiumana…

"Sì, e la cosa ci ha fatto immenso piacere. E’ stata una chiusura in bellezza della stagione. Uno spettacolo che avrebbe fatto la gioia di papà che ha realizzato l’ippodromo per la sua grande passione per il cavallo e la campagna, e perché di esso potesse godere la gente. Non per nulla lo ha chiamato ippoparco".

Lei è membro della S.A.M.A.C, la società titolare dell’impianto insieme con i fratelli. Un’eredità pesante, se si considera la crisi del settore e la pandemia che ne ha bloccato l’attività. La folla accorsa al Palio è un sintomo di ripresa?

"Le potenzialità sono tante, ma è duro gestire da soli l’impianto. Esso appartiene alla città, come voleva mio padre, per l’ippica ma anche per altre iniziative. Quelle di tipo socioculturale, per esempio, e per stimolare il turismo attraverso il godimento di una campagna rimasta allo stato naturale. Il sindaco si è impegnato a valorizzare la struttura e di questo lo ringrazio. I fratelli Mori sono a disposizione".

Che può fare l’amministrazione?

"C’è da vederlo insieme. In passato gli spazi hanno ospitato concerti e serate di danza".

E poi c’è anche il Museo del trotto.

"Già, il Museo. Domenica c’era la fila per visitarlo. Lì c’è la storia dell’uomo e non solo del cavallo. Il Museo è l’archivio di papà, una ricchezza per Civitanova".

Lei oggi dirige il Natural Village: che cosa chiede il turista?

"Non soltanto sole e mare. Il turista che sceglie le Marche chiede la tranquillità e ama scoprirle. La nostra regione è una nicchia di tesori sconosciuti. C’è il Conero ma anche lo Sferisterio, c’è Leopardi e ci sono i centri storici, i loro teatri, i santuari e i loro musei. Chi proviene da una grande città, qui scopre un mondo sconosciuto e rimane sbalordito. Mio padre ha ospitato per un certo periodo Oscar De Mejo, grandissimo artista italo-americano e marito dell’attrice Alida Valli. De Mejo è rimasto talmente affascinato che ha restaurato nella nostra campagna una casa. E non è il solo ad averlo fatto, a Civitanova e dintorni".