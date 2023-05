Il palo della rotatoria giù di nuovo: "Sedicesima volta in poco tempo"

Ancora un incidente nella rotatoria di recente realizzata lungo la SS16, in località IV Marine di Fontespina, nella zona dove sorge un importante supermercato. E’ successo nel weekend scorso: abbattuto il palo posto nell’aiuola all’inizio della sede stradale dell’infrastruttura, secondo la direttrice nord-sud. Incidenti ormai di routine in quella zona: qualcuno s’è preso la briga di contare quanti ne sono avvenuti in questi due anni in cui la rotatoria è stata inaugurata: “È il sedicesimo – annota puntigliosamente un residente –. Quasi tutti sono avvenuti di notte. Per fortuna nessuno è risultato grave per i conducenti, ma ciò non significa che non sia necessario adottare provvedimenti". Imprudenza, velocità, stanchezza e forse qualche bicchierino di troppo all’origine degli incidenti, ma forse non si fa peccato a pensare che qualcosa non quadri anche nella viabilità della zona. I residenti, per lo meno, sospettano che sia così. La soluzione migliore, per loro, sarebbe allargare la carreggiata utilizzando l’area di cui non si sa ancora se il proprietario sia la Provincia o un privato che l’ha acquistata per errore da un venditore che non aveva titolo, ma se "tale percorso non è oggi praticabile – denunciano i residenti – non si può aspettare la tragedia per prendere un provvedimento definitivo".

Giuliano Forani