"Il papà di Dio", uno spettacolo dai fumetti romanzati di Rocchetti

Martedì, alle 21 al Lauro Rossi, il teatro Rebis porterà in scena "Il papà di Dio", tratto dall’omonimo romanzo a fumetti di Maicol&Mirco, con Meri Bracalente, Andrea Filipponi, Sergio Licatalosi e Fermando Micucci. "Il Papà di Dio ha un diavolo per capello: suo figlio è irrecuperabile. Non a caso suo figlio ha voluto creare il suo universo senza prima studiare – spiegano dal teatro Rebis –. E qual è il risultato? Questo universo qua, il nostro. Un universo dove si soffre, ci si ammala e si muore. Un universo dove si lavora e si suda. Un universo tutto sbagliato. Non come quello del Papà di Dio. Ma Dio non ha voluto ascoltarlo. Riuscirà a farsi accettare da suo papà?". Il teatro Rebis tenta una sintesi, la congiunzione dei punti limite di questo doppio movimento, prendendo come fuochi di questa ellissi del pensar lontano, la comicità e la poesia. Fondamentali in questo percorso sono le collaborazioni con la scrittrice e filosofa Rubina Giorgi, con l’artista visivo Frediano Brandetti e con la musicista e compositrice Lili Refrain. Biglietto unico 10 euro, in vendita alla biglietteria di piazza Mazzini e online su Vivaticket.