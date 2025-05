Il Papa e il legame con Tolentino: "Una persona che ascolta tutti, con noi un rapporto di amicizia"

"Una persona amabile, che ascolta tutti e sa parlare. Il Papa per la pace". Così fra Fernando Giangiacomi, per 49 anni in missione in Perù, ad Apurimac, e da circa tre anni e mezzo nella comunità agostiniana della basilica di San Nicola, descrive padre Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV. Anche il Santo Padre è stato a lungo missionario in Perù, ma in una zona diversa da fra Fernando, a nord. I due comunque si conoscono e hanno spesso parlato insieme. "È venuto nella nostra missione come padre generale dell’ordine agostiniano e come vescovo – afferma il frate –. Quando era vescovo, Papa Francesco gli diede un incarico per risolvere un problema delicato in Perù. Poi l’ho rivisto qui a Tolentino. Avere il primo Papa agostiniano è una grande gioia; adesso per lui ovviamente spostarsi non sarà semplice come prima, ma non è escluso che in futuro potrebbe venire a trovarci. O andare a Loreto".

Ma perché la basilica di San Nicola da Tolentino è così importante? "San Nicola (1245-1305)– prosegue fra Fernando – è il primo santo dell’ordine agostiniano". Nelle ultime ore i frati stanno ricevendo tante chiamate. Robert Francis Prevost è stato per dodici anni padre generale degli agostiniani, è molto legato a San Nicola e, nella basilica, ha più volte partecipato alle attività della comunità celebrando i solenni pontificali in occasione sia della Festa di San Nicola che del Perdono. "La notizia ci ha colti di sorpresa – commenta il priore padre Massimo Giustozzo –. Con padre Prevost, oggi Santo Padre, c’è un’amicizia; questa rimarrà sicuramente, anche se oggi sono cambiate le circostanze ed è diventato pastore universale. È un confratello. Lui coltiva molto le amicizie, sa mantenerle. Il rapporto con Tolentino è importante per San Nicola; è legato ai santi dell’ordine, come Santa Rita. Se potrà, penso che si fermerà da noi. È un americano cosmopolita, parla diverse lingue (il padre aveva origini francesi e italiane, ed era catechista, la madre spagnole, ndr), sa conoscere, interpretare e dialogare con tutti. Parla in inglese, è a suo agio nel mondo globalizzato, ma la sua formazione è fondamentalmente latina". Padre Massimo ha conosciuto Prevost come giovane superiore e poi come padre generale. Sottolinea la sua "fedeltà alla parola data". "Ascolta tanto – prosegue – come se non lasciasse cadere neanche una parola. Ha una grande calma interiore, una calma che trasmette a chi ha di fronte. Noi agostiniani siamo molto contenti della sua nomina, ma comporta anche una certa responsabilità, è un nostro fratello. In questo momento cruciale della Chiesa e del mondo lui ha interpretato tutto come tempo pasquale. Il suo cuore è verso Bergoglio (che l’ha nominato vescovo e cardinale) ma ovviamente con una sua libertà interpretativa. Pondera le azioni che fa. Punterà all’unione, per superare le fratture: la parola chiave è pace. Ho intuito che ha le idee chiare. Bisogna ristabilire la mentalità del noi al posto dell’io, dentro e fuori la Chiesa. D’altronde è questo il pensiero di Sant’Agostino. Gli auguriamo di fare molto bene". Il motto di Papa Leone XIV è "In Illo unum uno (Nell’unico Cristo siamo uno)", riprende le parole di Sant’Agostino nel commento al Salmo 127. Propone una Chiesa missionaria e mariana, unita, pur nelle diversità, nell’amore a Cristo Salvatore.