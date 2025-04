Il Papa e la visita a Camerino: "Toccato dal dramma del sisma. Disse subito di voler venire"

Papa Francesco è stato una luce, un faro per la Chiesa e per il mondo intero. Sono le prime parole dell’arcivescovo di Camerino-San Severino, Francesco Massara, in ricordo di Papa Francesco che si è spento ieri alle 7.30 nel suo appartamento in Santa Marta: "Ci ha insegnato che la fede è azione, amore, servizio e speranza. Il suo papato si è contraddistinto per una grande spiritualità e compassione, era un uomo di Dio, di pace, di misericordia. Ha sempre dedicato tantissima attenzione ai poveri e, in generale, ai popoli in difficoltà".

E infatti, Papa Bergoglio aveva stretto un legame particolare con l’entroterra maceratese, martoriato dal terremoto, dove si recò in visita nel giugno 2019, unica uscita del Pontefice in provincia di Macerata. "Quando andai a fargli visita (dopo essersi insediato in arcidiocesi, nel 2018, ndr) e gli parlai di quanto e come questi territori erano stati colpiti dal sisma del 2016, il Pontefice espresse il desiderio di venire a visitare la popolazione. L’aveva toccato davvero molto la grande tragedia che l’entroterra aveva subito".

Quel giorno, domenica 16 giugno, il Papa atterrò con l’elicottero al Centro sportivo dell’Università di Camerino, e si recò nell’area Sae Le Cortine, dove lo aveva accolto il calore e l’amore di un popolo ferito nel profondo ma capace di rialzarsi con determinazione. Le famiglie avevano preparato per l’illustre ospite caffè e dolcetti, e il Pontefice aveva trascorso con loro momenti indimenticabili di condivisione. Poi, dopo il saluto ai fedeli assiepati nelle vicinanze, si era recato nella cattedrale di Camerino, che ancora recava i segni profondi del sisma di magnitudo 6 che aveva portato distruzione nell’alto maceratese, e nella zona rossa, dove aveva pregato in un silenzio surreale.

"Di fronte a quello che avete visto e sofferto – erano state le parole di Papa Francesco durante l’omelia in piazza – di fronte alle case crollate, agli edifici ridotti in macerie, cos’è mai l’uomo se quello che innalza può crollare in un attimo, se la sua speranza può finire in polvere. Siamo piccoli sotto al cielo, impotenti quando la terra trema ma per Dio siamo più preziosi di qualsiasi cosa".

E di certo lui, che aveva donato in quell’occasione il centro di comunità di Ussita, non aveva dimenticato: "Dopo la sua visita – ricorda ancora Massara – ha voluto essere aggiornato, voleva sapere come stava procedendo la ricostruzione e ha sostenuto, anche attraverso di me, tante persone. E questa sua volontà di rimanere in contatto con la popolazione colpita dal sisma del 2016 è stata dimostrata anche dall’udienza speciale con sindaci che si svolse due anni fa".

"Prima di lasciare Camerino – ricorda l’arcivescovo Massara – mi disse di stare sempre vicino ai poveri, di difendere chi non ha voce e di voler bene a tutte le persone che bussano alla porta del vescovo. E di essere sempre una persona libera, libera nel pensiero, libera nell’essere al fianco dei bisogni, dei poveri e degli ammalati".