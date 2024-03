Il paracadutista scrittore: "Riparto dopo la malattia"

Paracadutista e scrittore. È questo Fabio Santoni, allenatore di calcio di 53 anni con tanta esperienza nei settori giovanili e ora tecnico della squadra di Trodica, che dopo aver sconfitto un male è tornato a dedicarsi alle sue grandi passioni. Tra qualche giorno, a Trodica di Morrovalle, ci sarà la presentazione del suo libro "El Alamein 1942. La mia Africa": un omaggio ai caduti della battaglia di El Alamein, molti dei quali paracadutisti, tra le dune del deserto, dove hanno trovato la morte.

"Il libro nasce perché sono stato un paracadutista della Folgore – ha raccontato Santoni, che vive a Civitanova –. Nel 2002, con l’associazione combattentistica, sono andato a El Alamein, in Egitto. Ho visitato il sacrario e i monumenti e poi mi sono lanciato sulla postazione dove i ragazzi della Folgore si sono immolati per rendere loro omaggio. Sono state emozioni forti. Già scrivevo storie e romanzi da un po’ e così ho deciso di cominciare un libro che trattasse i fatti storici dal punto di vista di un personaggio, inventato, un giovane di 20 anni pronto a fare la sua parte in guerra. Il mio è un piccolissimo contributo per far conoscere e rendere onore ai ragazzi caduti nel lontano 1942 nel deserto africano. L’ho pubblicato su Amazon e sono cominciate subito le presentazioni, tra cui una a Pisa. Tra qualche giorno verrà comunicata la data della presentazione a Trodica di Morrovalle. Con me ci sarà lo storico Marco Iommi, che farà una introduzione e poi da moderatore nel corso della presentazione del libro".

Una vita avventurosa quella di Santoni, ma allo stesso tempo non senza difficoltà e prove da superare. "Nel 2023 mi hanno scoperto un tumore maligno al colon – ha raccontato –. Alla fine di agosto sono stata operato a Roma e posso dire di essere guarito, anche se la situazione va costantemente monitorata. Quando l’ho scoperto ho pensato di abbandonare il mio ruolo di allenatore, ma da lì è nata una scommessa. Sarei tornato a fare quello che amavo una volta sconfitto il male. E così ho fatto. Lo scorso dicembre mi sono tuffato in mare insieme ad un amico calciatore che mi aveva detto: ’Quando verrai fuori dalla malattia mi devi una scommessa’. E a dicembre, con l’acqua gelida, ci siamo tuffati in acqua, sul lungomare nord".