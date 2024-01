Il paradosso dei migranti: "Grave effetto boomerang"

"Il populismo, gli slogan e l’ideologia sono nemici della buona amministrazione. La promessa elettorale era stata “via gli stranieri da Macerata“. I nostri amministratori - però - senza studiare bene il funzionamento del progetto Sprar, correndo dietro ai loro slogan, hanno creato un effetto boomerang: la città oggi ospita più stranieri di prima". L’avvocato Narciso Ricotta, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, interviene in modo deciso rispetto alla situazione dei migranti. "Nel 2020, appena insediata – sottolinea - la nuova amministrazione di Macerata a trazione leghista tra i primi atti amministrativi disdettò la partecipazione al progetto Sprar che gestiva l’accoglienza in città degli stranieri. Come ieri ci ricordava il Carlino, nel 2020 in città erano accolti 101 stranieri che oggi sono diventati circa 200: la promessa populistica fatta agli elettori è stata smentita drasticamente dai numeri. E c’è anche da considerare che c’è stato un notevole aumento di minori stranieri non accompagnati collocati, in gran parte, in comunità residenziali per minori".

Nulla di cui stupirsi, secondo Ricotta, visto che Macerata riflette quanto accaduto a livello nazionale. "Nel 2023, la promessa elettorale della Meloni di fermare gli sbarchi di clandestini è stata smentita da un aumento del 50% di arrivi di extracomunitari sulle nostre coste". In questo contesto, secondo Ricotta, la decisione di uscire dal progetto Sprar è stato autolesionista. "L’adesione del Comune – evidenzia il capogruppo del Pd - consentiva di limitare il numero di stranieri collocati nel nostro territorio a quello fissato nello stesso progetto. Ora, invece, venuto meno questo patto volontario con il Governo centrale, il Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura, può collocare a Macerata un numero indefinito di extracomunitari, secondo il bisogno". Non solo. "Il progetto Sprar assegnava alle associazioni che si occupano dell’accoglienza fondi per l’inserimento sociale a cui oggi, invece, fanno generosamente fronte, con risorse proprie, purtroppo più limitate. Inserire questi cittadini stranieri nel mondo del lavoro sarebbe molto importante, anche in relazione al fatto che le nostre imprese sono costrette a limitare le loro attività per mancanza di manodopera in settori in cui i nostri figli non vogliono più lavorare".

"Anche l’altro vessillo del centrodestra, cioè la promessa di garantire maggiore sicurezza in città – conclude il capogruppo del Pd Narciso Ricotta - è stato smentito dai fatti. Basta ricordare i più recenti episodi, riferiti a stranieri armati di macete che si sono affrontati nella zona del terminal bus di Piazza Pizzarello o quello di un extracomunitario che ha affrontato le forze dell’ordine, sempre armato di macete, in zona stazione ferroviaria, fatti che hanno costretto il sindaco a chiedere una riunione urgente del Comitato per l’ordine pubblico".