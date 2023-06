Il parcheggio diventa una battaglia politica

Polemica al vetriolo che comincia su un parcheggio e sfocia su questioni politiche quella tra le consigliere di minoranza Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova) e l’assessore Roberta Belletti, accusata di vendere come nuova un’area sosta che esiste da tempo a Fontespina. E la responsabile dell’Urbanistica, dopo l’attacco delle consigliere uscito domenica, replica: "Imbarazzante la loro pochezza politica e ancora di più la disinformazione che fanno. Lo spazio in cui verranno ricavati 300 parcheggi è stato finora utilizzato senza alcuna regola. Abbiamo deciso di sistemare il terreno e dal 15 giugno sarà a disposizione di residenti e turisti. Prima di polemizzare, meglio informarsi ma capisco che invece di lavorare per il bene della città abbiano altri obiettivi: tessere e poltrone". Picchia duro Belletti che parla di "sindrome da piedistallo tipica di chi, fallito il primo tentativo, sta cercando di recuperare magari facendo accordi con chi ha ricoperto di fango nella passata campagna elettorale" e il riferimento è ad abboccamenti di SiAmo Civitanova con il centrodestra. "Prendo poi atto – conclude l’assessore – che non sono nemmeno interessate ai temi della transizione ecologica. Non si sono mai presentate a uno degli incontri organizzati sul tema". Ma, è pronta e tagliente la risposta delle due consigliere: "Belletti sbaglia spesso, come un anno fa quando eravamo mal informate sull’ufficio Europa che esisteva e noi sostenevamo il contrario. Infatti non esisteva e il tempo lo ha dimostrato". Ribattono colpo su colpo e le addebitano la "sindrome dell’ape regina". "In ogni caso – osservano – prima di fare annunci aspetti la pubblicazione delle delibere. Sono soldi pubblici, non vostri". Quanto all’accusa di aver per disertato gli incontri sulla transizione ecologia "li abbiamo seguiti in streaming, saltando i suoi scopiazzati discorsi ed è da capire come si coniughino con quintali di cemento vicino a un fiume. Lo spiegherà nel prossimo consiglio comunale. Intanto sono sempre più assordanti i silenzi su temi che più interessano i cittadini, vedi il piano regolatore del porto, il sottopasso di via Venezia, la rotonda di Costa Martina, il piano antenne e il centro per l’autismo e l’alzheimer".

l. c.