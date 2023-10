Il parcheggio è vuoto e la società ha scelto Fano: occasione persa

Si torna a parlare di porto Dubai mentre la strategia della politica per la cantieristica non è chiara: spunta la volontà del Comune di acquistare, con fondi regionali destinati al porto, una gru a servizio dei cantieri da parcheggiare proprio nell’area sosta, realizzata un anno fa, sottraendo spazio all’ex cantiere Anconetani e al progetto di sviluppo di chi era pronto a riaprirlo. Forse un’occasione persa, per Civitanova, la decisione del Comune di trasformare in parcheggio l’area circostante l’ex cantiere. La nuova Anconetani Srl, società dorica che ha acquisito lo storico cantiere mantenendone il nome, presentò un’ipotesi progettuale per riavviare l’attività ma ha dovuto dirottare le risorse su Fano, rilevando una concessione demaniale dismessa dove sta costruendo catamarani e barche di lusso. Un investimento che sarebbe rimasto a Civitanova se il Comune - come venne chiesto dalla ditta dorica - avesse rinunciato a trasformare in parcheggio lo spiazzo antistante il cantiere attivando invece le procedure per rimuovere lo stallo con la curatela fallimentare e tornando in possesso della concessione demaniale.