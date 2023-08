Il parcheggio si trasforma in area camper

di Barbara Palombi

I camperisti scelgono di parcheggiare in via Martiri delle Foibe, sul lungomare sud di Civitanova, non distante dalla spiaggia, nonostante l’apertura di uno spazio a loro dedicato, in piazza Nassirya, vicino al Globo e Mega Uno, nel cuore commerciale della città. La nuova area, pensata per i camperisti, è stata inaugurata a fine maggio e dispone di trentacinque stalli, che consentono una sosta breve per un massimo di 72 ore. "Una zona non adeguata ad accogliere i tanti camperisti che vengono in vacanza nelle nostra città – spiega Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd – e che si trovano costretti a parcheggiare in un’area commerciale, lontana dal centro e dal lungomare". Una distanza di quasi sei chilometri in auto, quella che separa piazza Nassirya dal lungomare sud. E così i turisti potrebbero prendere i mezzi pubblici o, arrivare in spiaggia, facendo una passeggiata di ben 45 minuti. Non una scelta facile, soprattuto nelle festività appena trascorse di Ferragosto. "Sin dall’inizio era stata evidenziata – prosegue Micucci – l’inadeguatezza di questa postazione, facendo notare la dislocazione poco strategica messa a disposizione dei camperisti, che si trovano distanti dal centro e dal mare, in un’area in cui mancano tutti i servizi offerti dalle attività ricettive che in questa zona non ci sono". L’associazione camperisti ha denunciato l’inadeguatezza della nuova area che, ad oggi, conta un numero non elevato di ingressi che, invece, si concentrano maggiormente in zone vicine al mare, come via Martiri della Foibe, in cui i turisti hanno tutto a portata di mano. Di questo parere è anche il consigliere Micucci che sottolinea: "Il fallimento di questa scelta, da parte dell’amministrazione comunale, è evidente, considerando che abbiamo a disposizione delle aree più adatte ad accogliere i turisti che non sono state prese in considerazione. Stiamo valutando sia di chiedere l’accesso agli atti – conclude Micucci –, per conoscere il costo complessivo di questo progetto, sia di individuare una nuova area, in una zona più idonea, che possa soddisfare le esigenze di tutti coloro che scelgono di fare le vacanze sulle quattro ruote e trascorrerle a Civitanova".