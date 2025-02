Il parco archeologico apre le porte agli atleti della corsa campestre

Oggi il parco archeologico di Urbisaglia sarà il palcoscenico della fase provinciale di atletica leggera campestre, evento sportivo che vedrà la partecipazione di numerosi istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado del Maceratese. L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale, dal Comune, dalla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) e dall’asd Crazy Sport, con l’obiettivo di promuovere lo sport giovanile e valorizzare le bellezze naturali e storiche del territorio. L’appuntamento si terrà nel cuore del parco di Urbs Salvia, cornice speciale per la manifestazione.

"Urbisaglia così, famosa per le sue rovine antiche, si prepara a ospitare centinaia di studenti e famiglie che parteciperanno o assisteranno alla gara di atletica, unendo così la passione per lo sport alla scoperta del patrimonio culturale locale – dicono dal Comune –. Non sarà solo una sfida atletica, ma anche un’occasione per valorizzare le ricchezze naturali e storiche di Urbisaglia".