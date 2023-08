"Il Parco come modello per rilanciare il territorio"

di Lucia Gentili

Trent’anni di Parco nazionale dei Monti Sibillini, con sede a Visso. Andrea Spaterna, presidente dall’ottobre 2019, ripercorre i traguardi e spiega le criticità rimaste in questo compleanno. Dagli investimenti sulla mobilità dolce e il ripristino dei sentieri post-sisma alla carenza di personale, il professore fa il punto anche sugli "abitanti" dei Monti Azzurri.

Dal 2019 è presidente del Parco. Quali traguardi sono stati raggiunti in questi quattro anni di mandato?

"Credo sia giusto porre l’accento su quanto il Parco ha fatto dal 1993, anno della sua istituzione: un trentennio di tutela e conservazione di un contesto naturale bellissimo e altrettanto fragile, ma anche di valorizzazione, cercando di mettere questo patrimonio a fattor comune per un rilancio dei territori di riferimento. In questi anni abbiamo molto investito sulla mobilità dolce, quale strumento per evitare che la crescita del turismo possa ripercuotersi negativamente sui delicati equilibri ecosistemici, utilizzando significativi finanziamenti ministeriali per portare avanti progetti, condivisi con i sindaci del Parco, per nuove piste ciclabili, stazioni di ricarica e bike sharing".

Quali criticità restano nel trentesimo compleanno?

"Anzitutto la carenza del personale del Parco, da tempo in sofferenza a fronte dell’enorme mole di lavoro, anche riferita al processo della ricostruzione e alla gestione di tanti progetti. Va completato il ripristino dei sentieri resi inagibili dal sisma, cosa ormai prossima grazie a un finanziamento della Protezione civile nazionale. Da recuperare anche alcuni rifugi escursionistici, obiettivo oggi possibile, grazie alla sensibilità del commissario Guido Castelli, e fondamentale per consentire ai territori di riferimento di riacquistare una dimensione socio-economica in grado di contribuire alla loro stessa sopravvivenza".

Progetti in cantiere?

"Il Parco dovrà sempre più rappresentare un laboratorio dove sperimentare un modello di gestione territoriale in cui la conservazione della natura e del paesaggio sappia coniugarsi con lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità locali. Un modello per un rilancio di questi territori, attrattivo soprattutto per i giovani, per far in modo che rimangano o ritornino qui, anche per contrastare l’annoso fenomeno dello spopolamento demografico. Tra i tanti progetti da portare avanti, ricordo quelli sulla tutela degli insetti impollinatori e della trota mediterranea".

Quante specie ci sono attualmente nel Parco?

"Custodiamo uno scrigno di biodiversità: circa 2000 specie floristiche (tra cui oltre 50 di orchidee e altre rare ed endemiche come la Stella alpina dell’Appennino), oltre 200 specie di vertebrati e un numero imprecisato di invertebrati (tra cui più di 800 farfalle). Tra le specie faunistiche più importanti ricordiamo il lupo, il gatto selvatico, l’aquila reale, la coturnice; il cervo e il camoscio appenninico sono stati reintrodotti nei primi anni 2000 e oggi vantano una consolidata popolazione. Gli invertebrati comprendono specie di interesse comunitario, come il gambero di fiume, e endemismi come il Chirocefalo del Marchesoni, un crostaceo che vive solo nel lago di Pilato".

Terremoto, pandemia, maltempo, cambiamenti climatici. Qual è il ruolo dell’ente di fronte a queste emergenze?

"Rispetto alla ricostruzione, il Parco svolge un fondamentale ruolo di supporto dimostrato dal gran numero di pareri rilasciati: solo nel 2022 più di 1300, numero destinato a crescere nell’anno in corso e per il futuro. Per quanto concerne le altre criticità, credo che il Parco possa rappresentare un esempio per quella transizione ecologica che oggi non può più attendere, in modo da rendere le comunità più sostenibili".

Lei il prossimo anno potrebbe ricandidarsi per la presidenza?

"Non penso a questo. Il mio obiettivo è portare avanti il mandato conferitomi con costante impegno e determinazione".