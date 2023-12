"Il Parco dei Sibillini è di grande qualità"

di Paola Olmi

Martedì Francesco Petretti sarà alle 17 nell’auditorium della Biblioteca Mozzi-Borgetti per raccontare de "La natura dopo il lockdown, l’uomo le piante e gli animali selvatici". Biologo, documentarista, regista, scrittore, disegnatore, Petretti è stato responsabile del settore biodiversità del Wwf Italia e presidente della Fondazione Bioparco di Roma. Fra i tanti incarichi e ruoli a Petretti non dispiace essere definito semplicemente divulgatore scientifico. L’incontro con lui è stato organizzato dal Comune di Macerata, il Museo civico di Storia naturale, l’associazione Amici del Museo e Macerata Musei.

Cosa racconterà?

"Affronterò il discorso di questa nostra chiusura a una vita esterna di fronte – spiega – a un rapporto rinnovato con il mondo della natura e mi soffermerò su tre aspetti".

Quali?

"Il primo è che la natura e gli animali selvatici hanno guadagnato molte posizioni perché l’uomo, a causa del Covid, si è dovuto ritirare all’interno delle proprie abitazioni; il secondo è il nostro rapporto con gli animali selvatici che ne è scaturito".

E l’ultimo aspetto?

"È la necessità – continua Petretti – di gestire i nostri rapporti con la fauna che a volte è invadente, può rappresentare un rischio e che sempre, però, costituisce un arricchimento della nostra esistenza".

Parlerà del suo libro "Lo sguardo invisibile"?

"Sì, è un libro che raccoglie una serie di considerazioni e disegni su quello che succedeva nelle città nel periodo del lockdown". Cosa dire delle Marche? E del Parco Nazionale dei Monti Sibillini?

"Conosco bene questa regione che è di grandissima qualità ambientale. Come tutti i grandi parchi dell’area centro appenninica ha completato la serie dei big five che sono: cervo, camoscio, lupo, aquila reale e diciamo anche l’orso che ogni tanto si affaccia e la cui presenza in futuro potrebbe diventare anche più significativa. Il Parco ha una complessità di biodiversità che ne fa una zona unica ma io non mi fermerei ai Sibillini. Il Monte Conero, ad esempio, è uno dei cosiddetti hotspot per l’osservazione della grande migrazione degli uccelli".

Cosa rappresentano i musei di storia naturale in Italia e di cui Macerata vanta un ricco e interessante esempio?

"Il museo è una sorta di front office fra il mondo della ricerca scientifica e il pubblico. E’ il luogo più accessibile nel quale si possono apprendere informazioni sulla biodiversità e sul valore delle varie specie".

Gli ‘animali imbalsamati’ hanno un ruolo ancora attuale?

"Un animale imbalsamato è un animale che vive per la collettività, per i ragazzi, per gli studiosi; un animale così conservato vive per la seconda volta quindi il valore dei musei di storia naturale è immenso. Partendo sempre dal presupposto che questo è un materiale documentale di grande valore scientifico – conclude Francesco Petretti – il museo è come una sorta di iceberg: c’è la parte che si vede ma in profondità esiste un patrimonio di collezioni, di studi e di studiosi che sono un po’ il fulcro della nostra cultura scientifica".