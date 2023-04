di Lucia Gentili

Sta per nascere il "Parco della Vita" all’Abbadia di Fiastra, la riserva naturale tra Tolentino e Urbisaglia. Si tratta di un progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, nel solco della fattiva collaborazione in essere da diversi anni tra i due enti. Consiste nella realizzazione di una nuova area verde all’interno del territorio della riserva naturale, che verrà inaugurata il prossimo sabato 22 aprile con una cerimonia aperta al pubblico, dove sarà possibile piantare alberi per una vita che inizia o in ricordo di una vita che termina. Il Parco, complessivamente, è grande circa 2 ettari. Attraverso lo sviluppo di questa iniziativa "green" si intende promuovere un messaggio di sensibilizzazione sui temi del rispetto della natura, dell’importanza del patrimonio arboreo e della biodiversità – che costituiscono ambiti di intervento comuni alle due Fondazioni – coniugandolo con la memoria dell’esistenza umana, attraverso la creazione di un legame emozionale tra una pianta e una persona.

L’idea generale è di piantare per una persona cara, in particolare nuovi nati, o comunque bambini e defunti. Il "Parco della Vita" va ad arricchire la già ampia offerta dell’Abbadia di Fiastra, che per il suo interesse ambientale, culturale e spirituale rappresenta un’eccellenza delle Marche. Inoltre darà modo a chi lo desidera di contribuire all’arricchimento del verde della riserva naturale dedicando un albero a un proprio affetto del presente o del passato che, con la sua presenza, ne tramanderà il ricordo anche in futuro. Gli alberi, una volta piantati, verranno curati dagli addetti al verde della Fondazione Giustiniani Bandini.