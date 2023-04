Il parco dell’Annunziata si anima con la caccia alle uova di Pasqua

"Gioiosa invasione" giovanile per l’annuale Festa dell’albero nel parco dell’Annunziata di Montecosaro, con la partecipazione di oltre 120 squadre di ragazzi, che hanno giocato divertendosi per la "caccia alle uova" nella fattoria di "Superborghetto", la popolare mascotte. Conteggiate oltre 700 persone. Intere famiglie coinvolte. "Genitori, nonni, figli e nipoti tutti insieme – ha commentato entusiasta Stefano Cardinali, assieme a tutto lo staff ed alla carovana di volontari dell’Associazione Il Borgo – per la caccia alle duemila uova di cioccolato nascoste nel prato e per trovare il grand’uovo d’oro. È stata una festa della famiglia. Famiglia della cui necessità si parla spesso nel talk show, che a Montecosaro è esperienza diretta, personale e partecipata. Il giorno "all’aria aperta" con tutta la famiglia – dopo le stagioni della clausura forzata del Covid – è stata dunque appagante, dopo gli incontri al Teatro delle Logge sul "cicloturismo" con Cassani e Scarponi e le piantumazioni di alberi in diverse scuole. Sessanta gli alberi donati alla comunità e messi a dimora. Il Borgo ringrazia le "tante braccia" che unendosi sono diventate una potenza. Molti i ragazzi dai 13 ai 24 anni. (Le Stelle del Borgo), che hanno deciso – volontariamente – di mettersi al servizio della comunità. Sono il "vero motore" dell’associazione . "Coloro – sottolineano Cardinali e Bruno Massaccesi – che ci fanno guardare con speranza al futuro". Grazie all’impegno di Adriatica Oli di Tanoni – recupera oli esausti per acquistare degli alberi (progetto amicambiente) – nel 2022 sono stati messi a dimora 350 alberi. Quest’anno si dovrebbe superare tale cifra. Infine chiusura con la passeggiata aperta a tutti (domenica 16 ritrovo all’Annunziata alle 8.15). Attraverserà il paese toccando tutti i "Parchi urbani". Arrivo al frutteto Eleuteri in contrada Cavallino. Vi si coltiva la pregiata pesca Saturnia, di cui in questo periodo si apprezza la "rosea fioritura".

Ennio Ercoli