Il parco delle altalene non si vede: "L’amministrazione lo ha devastato"

Il sogno di un ‘Parco delle altalene’ interrotto dalle lungaggini amministrative. "Il nostro sindaco e i nostri assessori sono riusciti a devastare un parco dove tanti bambini andavano a giocare in estate e in inverno". E’ ciò che denuncia il capogruppo dem in consiglio comunale Francesco Micucci, che interviene per fare il punto sull’area verde Norma Cosetto, situata tra via Cavour, via Marchese d’Azeglio e il lungomare Piermanni. In questo angolo della città, gli interventi di riqualificazione sono iniziati lo scorso giugno, "guarda caso in prossimità delle elezioni comunali", ironizza Micucci, "ma di fatto la ruspa non ha mai fatto nulla". Al momento, infatti, il parco è un cantiere fermo e "non rappresenta certo un bel biglietto da visita da presentare ai turisti, ora che ci sono le feste e a Civitanova le presenze si stanno moltiplicando". L’intenzione dell’amministrazione, esplicitata in varie occasioni dal sindaco Fabrizio Ciarapica, è quella di realizzare un parco con "sette nuove altalene, ognuna di un colore diverso, nuova pavimentazione, uno scivolo e delle vasche". "Tutte iniziative valide e meritorie", secondo Micucci, che però contesta: "Sono passati sei mesi dall’avvio dei lavori e tutto è ancora fermo. Sul cartello posto sulla recinzione del cantiere c’è scritto: ‘Avvio dei lavori 7 giugno, durata lavori 80 giorni dopo’. Il parco avrebbe dovuto essere riaperto il 27 agosto e invece siamo al 31 dicembre ed è ancora una giungla. Non sono stati capaci di far rispettare un contratto".

Quanto al motivo dello stop, secondo il rappresentante del Partito democratico, "probabilmente va ricercato nel rincaro dei prezzi, capisco le difficoltà – conclude Micucci –. Ma tempi così lunghi non si spiegano". Il consigliere comunale all’opposizione ha poi postato le immagini del cantiere sui social, con tanto di commento ironico e vari riferimenti ai simboli natalizi.

Francesco Rossetti