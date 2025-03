"Il parco Europa diventerà ancora più verde"

"Abbiamo tutti appreso che, per il restyling dei giardini Europa, trenta sono gli alberi già abbattuti e trenta saranno gli anni per aspettare l’ombra di quelli ripiantati". Sono le polemiche che lancia il gruppo di minoranza Centrodestra Unito dopo l’assembla pubblica di giovedì, quando la giunta portorecantanese ha illustrato il progetto per la riqualificazione del parco Europa, dal costo di 275mila euro.

In realtà, i lavori sono già partiti lunedì e hanno visto l’abbattimento di diversi pini presenti nell’area verde. Da qui le recriminazioni delle due consigliere d’opposizione Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini.

"Il progetto è stato approvato a dicembre, ma i nostri amministratori non hanno trovato un momento di condivisione prima dell’inizio dei lavori ormai irrimediabilmente avviati – riprende Centrodestra Unito –. Nel consiglio comunale di 20 giorni fa nessuno ha detto nulla. Sindaco e giunta hanno approvato a dicembre di voler abbattere 30 alberi, non ieri. È palese quindi che aspettare l’avvio irrimediabile dei lavori prima di ascoltare i cittadini è stata una scelta politica. Tutto il resto è di contorno all’omertà che caratterizza questa giunta nei confronti di tutti: cittadini e loro rappresentanti. L’assemblea di giovedì è stato l’ennesimo teatrino".

Critico anche l’ex consigliere comunale Michele Bianchi: "Che senso ha indire una assemblea cittadina sul progetto esecutivo, quando questo non solo è già stato oggetto di bando di gara, non solo ha già visto l’affidamento, ma addirittura i lavori sono iniziati da almeno tre o quattro giorni? All’assessore Lorenzo Riccetti – osserva ancora – è stato domandato se la ditta vincitrice dell’appalto abbia, oltre al codice Ateco finalizzato alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali, anche un codice per la realizzazione di parchi pubblici. Ma si è limitato a dire che sicuramente gli uffici lo avranno verificato".

Ma dal canto suo anche l’amministrazione ha voluto far chiarezza con una nota, respingendo subito l’accusa principale mossa al progetto e difendendo la biontà dell’iniziativa. "Il bilancio complessivo del parco Europa è positivo: su 147 alberi censiti, 30 sono stati rimossi, per lo più perché malati, in cattive condizioni o ritenuti pericolosi sulla base della perizia tecnica – assicura la giunta comunale –. In compenso, saranno piantati 42 nuovi esemplari, con un saldo positivo di 12 alberi in più. Il nuovo parco Europa sarà diviso in sei aree: zona picnic, zona giochi, zona attività libera, zona fitness, zona teatrino e zona mare".

Giorgio Giannaccini