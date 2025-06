Il parco progettato dai bambini diventerà realtà

Da semplici curiosi a urbanisti in erba. Si tratta del progetto "Tolentino, la città dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi" dell’istituto Lucatelli-Don Bosco, che ha coinvolto le sezioni dell’infanzia, le classi della primaria e le prime della secondaria. Il progetto ha preso il via con visite a parchi, musei e luoghi d’interesse di Tolentino; poi i bambini dell’infanzia, con oltre 400 figuranti, hanno partecipato al Carnevale tolentinate rappresentando i luoghi simbolo di Tolentino. I ragazzi della secondaria hanno proseguito il lavoro scoprendo le mura cittadine e le porte di accesso alla città. Gli alunni della 2 B del King si sono poi cimentati nell’ ideazione e realizzazione di un plastico; con l’aiuto di materiali di recupero, hanno dato vita a un parco giochi ideale, completo di altalene, scivoli a spirale, aree per arrampicata e spazi verdi per il relax e il gioco libero. Ogni dettaglio del plastico ha rispecchiato le loro esigenze e i loro desideri. Preziosa in questo progetto è stata la collaborazione di genitori e nonni.

La presentazione del plastico al sindaco Mauro Sclavi è stato un momento emozionante: il primo cittadino ha detto che il Comune si impegnerà per realizzare il parco giochi disegnato dai bambini, con qualche modifica, presumibilmente all’interno del parco Isola d’Istria.