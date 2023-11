"Il Parco rimane aperto per Natale. Da marzo in gestione al Comune"

"Un incontro positivo, in cui sono state ascoltate e accolte le nostre proposte. Innanzitutto il Parco archeologico di Urbs Salvia sarà aperto dal 7 dicembre al 7 gennaio, quindi per tutto il periodo natalizio, nelle stesse modalità di prima. Poi seguirà, nei due mesi successivi, una fase di rodaggio per definire nel dettaglio una convenzione più strutturata affinché il Comune si prenda carico della gestione a partire dal primo marzo". Si è detto soddisfatto il sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo della riunione di ieri pomeriggio tra l’amministrazione comunale (anche alla presenza dell’assessore alla cultura Cristina Arrà) e la Direzione regionale musei (Drm) Marche, con il direttore Drm Luigi Gallo e la direttrice del Parco Sofia Cingolani. Quindi dal 7 dicembre al 7 gennaio il Parco archeologico -il più grande delle Marche- sarà sempre fruibile nei giorni festivi e nei feriali su prenotazione; gratuito l’ingresso, mentre le visite guidate a pagamento. È stata scongiurata quindi la chiusura continua fino al 28 febbraio, o meglio, l’opzione della Direzione regionale musei che ne prevedeva la fruizione soltanto il sabato mattina su prenotazione. Poi, dal primo marzo, il Comune tornerà ad occuparsi come un tempo della gestione, ovvero di apertura, chiusura, custodia e biglietteria (si pagherà l’ingresso, come vuole anche il Mibact, ad un prezzo che dovrebbe essere contenuto, simbolico). "La convenzione verrà definita nei tempi e nei modi in maniera puntuale – conclude il primo cittadino – ma adesso quello che conta è abbiamo trovato la soluzione per l’apertura del Parco e che sia il più fruibile possibile. Da parte della Direzione regionale musei abbiamo trovato grande disponibilità e continueremo insieme nel programma di valorizzazione. Come Comune, intanto, garantiremo l’apertura così com’era nel periodo natalizio". II Parco si sviluppa per circa 40 ettari; il percorso consente di cogliere nella sua interezza la struttura di una tipica città romana.

Lucia Gentili