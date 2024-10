Il parroco parte per la Terra Santa. Corridonia accoglie don Antonino. La festa al centro pastorale

Nella cornice del centro pastorale San Giuseppe si è celebrata una solenne messa per salutare il parroco don Fabio Moretti che partirà per la Terra Santa dove trascorrerà un anno accademico di studio e di immersione nelle origini della fede, per poi fare ritorno in città a giugno.

A salutare il sacerdote, originario di Fermo e diventato parroco a Corridonia nel 2015 dopo la sua esperienza da missionario in Kosovo, sono arrivate circa un migliaio di persone, tra cui i rappresentanti di tutte le realtà parrocchiali, ma anche associazioni, gruppi e movimenti civili. A tutti loro si sono uniti Giuliana Giampaoli e Matteo Santinelli, rispettivamente primi cittadini di Corridonia e Petriolo.

La celebrazione è stata anche l’occasione per accogliere don Antonino Valentino, anche lui reduce da un percorso come missionario.

Don Antonino sarà il nuovo amministratore parrocchiale che traghetterà l’Unita Pastorale in questi mesi di assenza del parroco. La giornata ha visto anche i festeggiamenti per i 70 anni di sacerdozio di don Genesio Cardelli, che dall’alto dei suoi 94 anni ricopre oggi il ruolo di rettore "di fatto" del santuario della Madonna di Guadalupe e collaboratore dell’Unità Pastorale corridoniana.

Diego Pierluigi