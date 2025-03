Il parrucchiere Violini cura il look delle detenute per "Miss mamma"

Il parrucchiere cingolano Gianroberto Violini (nella foto) sarà ospitato a Rebibbia, il carcere femminile di Roma con più di 300 recluse. Nella casa circondariale, per la prima volta, lunedì si svolgerà la selezione unica della 32esima edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatìa "Miss mamma italiana". Effettueranno la prova sedici mamme detenute che si esibiranno in due uscite in passerella: una in abito elegante, una in abbigliamento sportivo-casual indossando una t-shirt esclusiva con la dicitura "Miss mamma italiana cuore di mamma" racchiusa in un cuore. L’evento è stato presentato nel comune di Bellaria Igea Marina dal patron Paolo Teti che condurrà la manifestazione con Paola Semeraro "Miss mamma italiana top 2017" e Fatima Zohra El Atifin pre-finalista 2024 del concorso. Presiederà la giurìa Ada Di Campi, la prima donna ferita gravemente dalla banda della Uno Bianca. Curerà il look (acconciature e trucco) un’èquipe di cui fa parte il coiffeur Violini che da mezzo secolo è in attività a Cingoli, nel proprio salone in Borgo Paolo Danti. "Per me – ha dichiarato Violini – questa che trascorrerò a Rebibbia sarà un’esperienza sicuramente appagante sotto il profilo morale e della professione. Mai mi era capitato di eseguire una prestazione in una casa di reclusione femminile. È proprio vero che nella vita c’è sempre una prima volta". Gianfilippo Centanni