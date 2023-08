Il Partito democratico non fa sconti "Frasi oltraggiose, deve dimettersi"

Le scuse non bastano e le parole della consigliera Lorella Benedetti sul rapporto tra Silvio Berlusconi e la mafia, risuoneranno almeno fino a settembre quando il "caso" verrà portato all’esame del consiglio comunale. Ad annunciare la volontà di formalizzare la richiesta di dimissioni della consigliera di Fratelli d’Italia, infatti, è stato Andrea Perticarari che dovrà però aspettare la ripresa delle sedute dopo la pausa estiva. "Anticipo che per il prossimo consiglio comunale di settembre – spiega il consigliere comunale del Partito democratico – depositerò, a breve, formale atto di richiesta di dimissioni della consigliera Benedetti, in virtù delle oltraggiose frasi dette durante la seduta del 26 luglio, in quanto una simile condotta non è compatibile con i valori democratici della nostra comunità".

Perticarari si era già detto contrario all’intitolazione di una via o una piazza all’ex presidente del Consiglio, sostenendo come fosse più opportuno seguire la "ratio della legge che dice di aspettare dieci anni dalla morte, in modo tale che questo Paese, questa città oggi, assorba la figura di Silvio Berlusconi che tuttora, come lo è stato negli ultimi 30 anni, è una figura divisiva. E io non credo che sia questo un atteggiamento giusto per intitolare una strada di una città".

"Non basta tirare in ballo fraintendimenti, frasi estrapolate in modo strumentale o, peggio, pronunciare mezze scuse tardive", aggiunge la deputata del Pd Irene Manzi –. Le parole di Lorella Benedetti, consigliera comunale di FdI a Macerata, sono superficiali, gravi e offensive nei confronti di chi ogni giorno combatte contro la mafia e per la legalità. Normalizzare i rapporti tra l’imprenditoria e la criminalità organizzata, come ha fatto nel suo intervento in consiglio in occasione del dibattito per l’intitolazione di una via alla memoria di Silvio Berlusconi, è inaccettabile e non sono sufficienti i ravvedimenti del giorno dopo. La consigliera ha fatto un intervento pubblico e una dichiarazione politica della quale deve assumersi la piena responsabilità. Trovo le sue parole inaccettabili e incompatibili con il ruolo che ricopre. Mi domando se i rappresentanti locali e regionali di FdI, a cominciare dal presidente della Regione Acquaroli, condividano l’analisi della consigliera Benedetti".