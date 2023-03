Il Partito Socialista sceglie il segretario: Ronchetti favorito

Domani importante giornata per il Partito Socialista Italiano Federazione di Macerata. Il programma previsto infatti porterà all’elezione del nuovo segretario provinciale. Il ritrovo sarà alle 10.30 al ristorante Le Grazie a Loro Piceno e quindi comincerà il congresso con all’ordine dei lavori questi diversi punti: elezione commissione verifica poteri; illustrazione delle mozioni; dibattito; elezione del segretario provinciale e del direttivo. Il congresso è delicato e per certi versi l’esito che ne scaturirà può definirsi storico, finirà infatti l’era firmata Ivo Costamagna e si volterà pagina. Le mozioni per la candidatura a segretario sono state inviate al coordinamento del Psi e indiscrezioni danno come volontà di molti iscritti quella di spingere per l’elezione di Venanzo Ronchetti, ex sindaco di Serravalle quando il paese fu colpito dal terremoto nel 1997.

Andrea Scoppa