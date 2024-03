Il pasticcio sull’acqua. Società mista "bocciata" dal direttore dell’Aato 3

Nuova puntata della tortuosa e complessa vicenda per arrivare a un gestore unico del Servizio idrico integrato prima della scadenza delle attuali concessioni in house (2025), e scongiurare il rischio che la gestione dell’acqua finisca in mano ai privati. Questa mattina, infatti, si riunisce di nuovo l’assemblea dell’Aato 3 di Macerata, a distanza di una settimana dalla seduta in cui, a maggioranza e tra le polemiche, è stata approvata la proposta di dare vita a una società pubblica mista (le attuali società più i Comuni). Una "proposta di candidatura" passata al vaglio dell’Aato che, in buona sostanza, ne mette ora in discussione la legittimità. La relazione che il direttore Massimo Principi ha già inviato ai sindaci e di cui si discuterà oggi, infatti, non lascia spazio a dubbi, visto che elenca diverse criticità. Innanzitutto, l’ipotesi della società mista non garantisce né l’unicità operativa né quella funzionale della gestione.

"La normativa vigente, seppur interpretabile nel senso di consentire la gestione attraverso la forma giuridica "consortile", non consente la separazione funzionale del servizio: chi ottiene l’affidamento della gestione deve effettivamente gestire il servizio tramite la disponibilità di reti, impianti e infrastrutture, non può demandare ad altri la gestione del servizio". Il secondo aspetto riguarda il cosiddetto controllo analogo: "L’organizzazione societaria e gestionale sopra descritta consente l’esercizio del controllo analogo sulla società affidataria (SI Marche+), ma non sembra potersi estendere alle società operative consorziate che resteranno sotto il controllo analogo dei Comuni soci, ma non sembrano risultare "controllate" da tutti i Comuni soci dell’affidataria". Inoltre, non appare soddisfatto il requisito della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. La società prevista di fatto vede la riduzione tramite fusione di una sola partecipata nell’intero contesto di riferimento. Inoltre la maggior parte dei Comuni dovrebbero motivare un’ulteriore partecipazione in una società sovrapponibile per oggetto sociale, in una società consortile priva di operatività sostanziale di servizio. E, poi, viene evidenziato che il Protocollo di intesa su cui si fonda la proposta non è stato sottoscritto da tutte le società che si intendono coinvolgere (mancano le firme di Atac e Valli Varanensi) e in nessun passaggio l’intera operazione contempla la società Astea che gestisce la maggior porzione del servizio affidato a Centro Marche Acque. Cosa accadrà oggi? Gli attuali gestori hanno già inviato una loro comunicazione all’Aato per evidenziare che quella presentata la scorsa settimana era solo una bozza, tanto è vero che la candidatura non è stata ancora formalizzata. Due gli scenari possibili: il primo che l’assemblea prenda semplicemente atto del parere dell’Aato; il secondo che, preso atto di questo parere, si vada ad un nuovo voto per decidere se proseguire comunque lungo la strada della società mista, oppure cambiare direzione.