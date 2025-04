"Il patriarcato braccio del potere"

"I diritti vengono acquisiti con la lotta, che è la stessa ragione per cui abbiamo una Costituzione che indica diritti e ha una base antifascista". Sono le parole di Vartan, presente alla passeggiata arrabbiata di Officina Universitaria, andata in scena ieri pomeriggio per le vie del centro storico di Macerata. "C’è un potere istituito che ha delle braccia operative – continua Vartan –, e tra queste è ben presente quella del patriarcato che va a ledere donne, uomini e tutte le soggettività che non rientrano in una divisione di genere. Riunirsi in questo senso – conclude Vartan – è quindi sempre importante, per far sentire la propria voce e sottolineare il problema".