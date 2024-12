Il patron Profili:: "Mercato? Pronti ad acquisti mirati"

"Conosco Senigagliesi da 38 anni e l’ho scelto in base ad un’analisi attenta. Il mercato? Faremo acquisti mirati". Il patron rossoblù Mauro Profili rivendica la scelta del nuovo tecnico Stefano Senigagliesi. "È nativo di Osimo – dice per introdurlo –, ma abita a Civitanova ormai da 6 anni. Nessuno può dire che arriva una persona che non conosco. Perché non ufficializzarlo prima? Non è vero che era stato deciso prima dell’ultima partita. Personalmente ho sentito altri 20 allenatori, poi la decisione è ricaduta su Stefano. So come lavora e quello che può dare a Civitanova, essendo egli stesso un civitanovese d’adozione".

Però l’obiettivo della permanenza in Serie D appare complicato. Al momento la formazione rivierasca è a 4 punti dalla salvezza diretta e servirebbero rinforzi. "Faremo di tutto per salvarci – rassicura il vertice societario –, è logico che qualcosa prenderemo. Ma solo dove manca". Si attende il tesseramento della nuova punta argentina (nome ancora top secret), poi non è chiaro dove la dirigenza abbia intenzione di puntellare la rosa. Il direttore sportivo Cicchi ha "parlato di 2-3 elementi di spessore. Ma qualcuno potrebbe anche partire", ha aggiunto.

Invece non è ancora stato deciso chi affiancherà Senigagliesi nel ruolo di vice allenatore. In questo caso la parola è tornata al patron Profili che ha chiarito la posizione di Andrea Mercanti: "Lavora ed è impegnato con la Juniores, dove per giunta siamo primi in classifica. Perciò, sarà un’altra persona ad interpretare tale ruolo".

f. r.