Il pattinaggio in piazza Battisti: "Spazio troppo piccolo per la pista"

"Piazza Battisti è troppo piccola per ospitare la pista di ghiaccio". Così David Miliozzi, consigliere comunale di Macerata Insieme. La nuova collocazione dell’attrazione ha fatto storcere il naso a molti in città, sia per lo spazio risicato che per la presenza di impalcature sui palazzi della piazza. "Lo spazio è troppo stretto – dice Miliozzi –. Io avrei optato per piazza Vittorio Veneto, o piazza della Libertà, oppure ancora piazza Mazzini. Se venissero tante persone, come potrebbe accadere, fisiologicamente, durante le vacanze natalizie, non ci sarebbe lo spazio fisico per goderla". Miliozzi racconta anche di "apprezzare il clima natalizio di festa creato dai commercianti, nonché da varie associazioni cittadine come le Pro loco. Manca però da parte dell’amministrazione un coordinamento, con il sindaco latitante, poco consapevole del territorio in cui vive e gli assessori che hanno deleghe non chiare, confuse. Solo a Macerata abbiamo un assessore alla cultura e uno ai festival. Questo ha ricadute anche sulle piccole scelte". Di altro parere Giulio Spadoni, gestore della pista. "Piazza Battisti – dice – è una buona collocazione. È ancora presto per tracciare bilanci, ma crediamo che, a differenza di altre città marchigiane che hanno un movimento di per sé, la pista porti un indotto a tutto il centro. Abbiamo più presenze, chiaramente, nel week end, ma la posizione, tra corso Matteotti e via Gramsci, ci soddisfa; crediamo possa funzionare bene anche in vista delle feste". Spadoni parla di "alcune difficoltà iniziali, come l’approvvigionamento di energia elettrica, data anche dalla vicinanza di un cantiere e l’uscita di sicurezza da lasciare giustamente alla scuola, ma sono state presto risolte grazie alla volontà di tutti. Ci avevano proposto piazza Battisti, a noi piaceva e per ora sta andando bene".