Il pattinodromo cambia look

Il pattinodromo di via Donato Bramante, a San Severino, si è rifatto il look. Il Comune ha portato a termine i lavori per il rifacimento della pavimentazione in resina colorata dell’anello e del rettangolo centrale dell’impianto affidando le opere a una ditta specializzata, la Vesmaco di Claudia Cacciani di Jesi. La spesa è stata di circa 30mila euro e ha ricompreso un’operazione preliminare, affidata all’impresa settempedana di Alban Dobrozi, per la stuccatura delle lesioni presenti sulla vecchia pavimentazione che è stata quindi completamente ricostruita. Il cantiere ha infine previsto altri lavori realizzati anch’essi, come tutto l’intervento, su progetto dell’ufficio Manutenzioni dell’ente. Tra qualche giorno l’impianto potrà tornare ad ospitare allenamenti e gare della Rotellistica Settempeda, i cui atleti si sono distinti anche ai recenti Campionati italiani di pattinaggio con i de portacolori del team, Alessandra Cambriani di Camerino e Nicola Panichelli di Apiro, guidati dal coach, Francesco Crognaletti.