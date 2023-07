Il "patto di San Ginesio" con De Mita Poi arrivò la cittadinanza onoraria

"Piccolo, mio, bel sereno paese". Così, dai ricordi di Vittorio Giorgi, sindaco dal 1980 al 1990 (Democrazia Cristiana), Arnaldo Forlani definiva San Ginesio, anche nei suoi scritti. Fu proprio durante il mandato di Giorgi che venne conferita al leader della Dc la cittadinanza onoraria di San Ginesio, all’unanimità; una decisione presa da maggioranza e minoranza "essendo Forlani un grande mediatore, che accoglieva tutti". L’ex primo cittadino, oggi 86enne, dà un ritratto umano, di colore, dell’uomo politico.

"Forlani per un lungo periodo veniva a San Ginesio ogni anno, all’Hotel Bellavista, anche per l’amicizia che lo legava ai proprietari dell’albergo – racconta Giorgi –. Ricordo che tutti i sindaci dell’Alto Maceratese lo raggiungevano; facevano cena insieme, si giocava a carte, a tresette. Forlani poi era un grande appassionato della cucina marchigiana, e soprattutto andava ghiotto del polentone di San Ginesio. Anche il figlio Alessandro ha sempre mantenuto nel tempo un legame profondo con il nostro paese, che a sua volta ha trasmesso ai propri figli, i quali, quando tornano, si allenano al centro tennis di San Ginesio". Giorgi, che prima di diventare sindaco era stato anche vicesindaco, dal 1978 al 1980 (mandato Angerilli), ha sempre conosciuto ben la vita politica e cittadina. "I convegni di San Ginesio portarono il nome del paese alla ribalta nazionale – prosegue –, si parlava di San Ginesio in parlamento. Oltre al "Patto di San Ginesio" nel 1969 (fra il segretario DC Forlani e il vicesegretario del partito Ciriaco De Mita, ndr), nel ‘73 cambiarono le direttive dello statuto della Dc per facilitare l’inserimento dei giovani nella vita politica. Ma Forlani – conclude Giorgi – veniva a San Ginesio, pieno di associazioni in quegli anni, anche per convegni di ordine sociale, sportivo, economico, medico, quando c’era l’inaugurazione di nuove realtà e strutture. Dava consigli utili per le pratiche, facendo da ponte con i ministeri. E la segreteria era sempre aperta a tutti".

Lucia Gentili