Il Pd all'attacco a Civitanova: "Nulla di organizzato per l'estate"

Estate civitanovese, il Pd all’attacco sul cartellone estivo. "Sabato scorso, nel pieno dell’estate, a Civitanova non c’era nulla di organizzato. È questa una città turistica? Ciarapica e Centioni non provate un senso di disagio?", chiosa Lidia Iezzi, consigliere comunale del Pd che mette nel mirino il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente dei Teatri Maria Luce Centioni "incapaci – dice – di programmare tutte le sere di agosto e tutti i fine settimana con eventi degni di una città come Civitanova, eppure avete tanti milioni di euro ed è una vergogna spenderli per non si sa cosa per poi vedere che il sabato precedente il Ferragosto la piazza e il Varco sono vuoti". L’esponente dem prosegue: "Solo macchine parcheggiate in piazza, tavoli e sedie accatastati al Varco. Quella piazza che era animata da decine di iniziative e concerti, teatro per grandi e piccoli, oggi è solo un parcheggio. Incapaci e arroganti questi amministratori".