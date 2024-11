Il Pd all’attacco:: "No alla ciclabile in piazza Dohuet"

"Da tre anni ci siamo sempre opposti a quest’opera e a breve organizzeremo un’assemblea pubblica sull’argomento". Lo afferma il Partito democratico locale, guidato dal segretario Stefano Dall’Aglio, che fa riferimento all’intervento previsto in piazza Douhet per realizzare la nuova pista ciclabile, a Porto Potenza.

"In queste settimane siamo stati sommerse dalle lamentele per i lavori della nuova pista ciclabile che attraversa i giardini di piazza Douhet – raccontano i Dem –. Nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di cittadini che manifestavano la loro sincera incredulità per un’opera che, in realtà, fa parte da oltre tre anni dei lavori della Rigenerazione urbana, così come il parcheggio al posto della ex scuola elementare, la Torre civica e piazza Matteotti. Abbiamo atteso di avere conferme sull’effettivo tracciato dell’opera – aggiungono ancora – e sulle conseguenze che apporterà alla fruizione della piazza, in particolare dell’area giochi: adesso non possiamo più restare in silenzio". Infatti, secondo il Pd, ci sono diverse criticità nel progetto. "Ribadiamo il nostro giudizio completamente negativo sull’utilità e sulle modalità realizzative di questo intervento – riprende l’opposizione –, e lo facciamo a testa alta con l’orgoglio di chi in consiglio comunale ha sempre espresso un voto contrario. Nei prossimi giorni inviteremo i cittadini a un’assemblea pubblica, in cui sarà possibile discutere di questo e altri argomenti fondamentali con i consiglieri di opposizione".