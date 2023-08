Il Pd: anziani a rischio e ancora liste d’attesa

Un piano sanitario regionale lacunoso e pieno di promesse, secondo il Pd e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Quali sono le priorità del governo Acquaroli? Come si intendono ridurre le liste d’attesa? Qual è il progetto per le aree interne? Quale la strategia per la tutela degli anziani fragili o dei soggetti più deboli e delle loro famiglie? Sono solo alcune delle domande a cui non troviamo risposta nel piano". Secondo il Pd, che ha abbandonato l’aula con il M5S e il gruppo misto al momento del voto, manca trasparenza sulle reali intenzioni del governo Acquaroli. "Il documento fa finta che i vincoli economici e di personale, dipendenti da un governo nazionale del suo stesso colore politico, non esistano. Come fa finta che non esistano i vincoli normativi sulla organizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri. La giunta Acquaroli propone un piano pieno di promesse, con un forte incremento dei costi senza spiegare come si sosterranno, e senza nessuna razionalizzazione che consenta di recuperare risorse. Un piano che non pianifica nulla, ma promette tutto. Non viene fatta un’analisi delle criticità, e rispetto a queste non si fanno scelte. Vediamo solo una lista della spesa senza risposte su quali voci vedranno una risposta entro la fine della legislatura, in che modo, con quali risorse. Una cosa si capisce: tutti gli obiettivi concreti sono spostati alla prossima legislatura". Solo "retorica e propaganda", per il Pd.

Per Cgil Cisl e Uil, con il nuovo piano "purtroppo i problemi dei cittadini, soprattutto i più fragili, rimangono tutti in piedi". In particolare, i sindacati ritengono che non affronti i problemi di "liste di attesa, pronto soccorso, integrazione socio-sanitaria, rette per le residenze degli anziani, prevenzione, ruolo del privato, potenziamento delle dotazioni organiche. Non chiarisce i criteri e le modalità di sviluppo delle case e degli ospedali di comunità. Così come è inadeguata l’attenzione all’integrazione socio sanitaria, che presuppone sia il rafforzamento dei distretti, genericamente evocato, sia la coincidenza dei confini di questi ultimi con gli Ambiti territoriali sociali, della quale si evita di parlare. Sulla non autosufficienza, non si propongono correttivi alle criticità della residenzialità e semi residenzialità: sottofinanziamento, disomogenea distribuzione territoriale, rette troppo alte. Anche sul versante delle reti ospedaliere il piano è lacunoso". Quanto alla novità degli ospedali di base in zone particolarmente disagiate, per l’entroterra, i sindacati la giudicano "incompatibile con le carenze di personale, inadeguata alle esigenze dei cittadini di quei Comuni. Del tutto insoddisfacente il modo in cui si elude il problema dell’indispensabile rafforzamento dei servizi della prevenzione, a cominciare da quelli della sicurezza negli ambienti di lavoro".