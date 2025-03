Il Pd apre ai ‘volenterosi’: "Costruiamo l’alternativa"

"Apprezziamo tutti gli sforzi che si fanno per elaborare contenuti alti sulla base dei quali pensare il futuro di Macerata per i prossimi dieci anni. E lo facciamo con spirito aperto, fermo restando che il nostro obiettivo è quello di costruire un percorso che porti ad una proposta alternativa all’attuale amministrazione comunale". Ninfa Contigiani, segretaria cittadina del Pd, commenta così il lavoro delle "persone volenterose" che hanno dato vita ad un laboratorio di idee, fuori da ogni area politica, per far crescere la città. Un gruppo nato spontaneamente, ancora nella fase embrionale, ma che vuole cercare di portare il dibattitto politico cittadino fuori dalle secche in cui sembra essersi arenato.

Ci sono nomi piuttosto noti come, ad esempio, quelli dei medici Paolo Accattoli e Marco Sigona, dell’ex assessore Stefano Di Pietro, del dirigente Contram Stefano Gregori, dell’ex dirigente comunale Gianluca Puliti, del sindacalista Giuseppe Spernanzoni e altri, che hanno scelto come loro coordinatore l’ex rettore dell’Università di Camerino, Flavio Corradini. È un percorso tutto da costruire, ma lo si vuole fare su idee e scelte chiare e forti che possano rilanciare la città, e che saranno poi proposte per una discussione franca e scevra da pregiudizi politici.

"Credo che questa esperienza possa produrre un importante contributo programmatico – prosegue la Contigiani – rispetto al quale speriamo di incontrarci e confrontarci. Ogni persona che si mette responsabilmente al servizio della città è una ricchezza". La segretaria sottolinea come il Pd voglia essere un riferimento per la coalizione del centrosinistra, che deve essere ampia e costruita con tutte le forze politiche secondo uno spirito unitario, aperta alle sollecitazioni che arrivano dalla città. Un percorso che è stato avviato e che prenderà sempre più vigore in vista delle elezioni comunali del prossimo anno.

f. v.