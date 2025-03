Il Pd bacchetta Braconi: "Cerca solo visibilità"

"Braconi potrebbe anche guardarsi allo specchio, visto che l’unica opera di ricerca di visibilità sembra essere proprio la sua, magari in vista di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali". Così il Pd di Potenza Picena, guidato dal segretario Stefano Dall’Aglio, ribatte al capogruppo di maggioranza Mirco Braconi che nei giorni scorsi aveva rimproverato l’opposizione di aver montato ad arte la recente polemica sulla casa di riposo. "L’assemblea che abbiamo organizzato ha messo in luce l’importanza di affrontare problemi complessi con studio e competenza, evitando semplicistici slogan elettorali – spiega Dall’Aglio –. A Braconi rispondiamo che un approccio serio e basato sui dati è proprio il contrario dell’accattonaggio di credibilità che lui ci imputa. Forse il capogruppo Braconi farebbe meglio a guardare alla propria parte politica, in particolare al consigliere Simone Pantanetti, attivissimo in campagna elettorale nel descrivere la casa di riposo come cosa fatta, col risultato di prendere in contropiede la sindaca. Peccato che Pantanetti si sia prima scordato di depositare le 1.500 firme in Comune e poi non si sia presentato in Consiglio quando si doveva approvare il piano delle opere pubbliche privo della casa di riposo".