Il Pd chiude il dialogo con Sclavi: "Teatrino indegno, voltiamo pagina"

"Le vicende di questi giorni, l’indegno teatrino offerto dai suoi protagonisti, le lotte intestine alla maggioranza per accaparrarsi poltrone, le smisurate aspirazioni egemoniche di alcuni leader, l’arroganza con cui sono state calpestate le individualità più vulnerabili, la sudditanza e l’impotenza di un sindaco privo di peso politico, le figuracce con nomine incompatibili, hanno chiarito a tutti noi che questo governo non è in grado di governare questa città". È l’amara riflessione del Pd, rappresentato dal segretario della sezione tolentinate Matteo Pascucci, che aggiunge: "Non c’è speranza. Non c’è futuro con questa classe dirigente. Mancano generosità, equilibrio, lucidità, visione. La collaborazione con il sindaco Sclavi per quanto ci riguarda è conclusa. Per queste ragioni il Pd chiarisce con nettezza la sua posizione politica attuale e futura: siamo e resteremo alternativi all’attuale giunta Sclavi oltre che alle destre locali".

Il partito riparte dunque con un approccio diverso, in vista dei futuri appuntamenti con le urne, cercando alleati affini e vicini. "Da oggi ogni nostro sforzo sarà concentrato nella costruzione di un’alternativa per le prossime elezioni e lo faremo ripartendo dall’unita delle forze di centrosinistra, dalle associazioni ai movimenti, a partire dai nostri amici di Civico 22. Tolentino merita di meglio – conclude –. È tempo di voltare pagina e restituire alla città il buon governo che merita".

l. g.