Il Pd contesta il memorial dedicato al cantante: "La Civica scuola di musica tagliata fuori"

Il 21 marzo Recanati ospiterà il Memorial Beniamino Gigli e il Partito democratico locale solleva una serie di interrogativi sull’evento, a partire dalla data: "Il 21 marzo è la giornata della poesia. Considerando che Recanati è la città di Leopardi, ci saremmo aspettati una scelta più oculata". La data è stata concordata con la moglie del direttore di orchestra Gianandrea Gavazzeni, che ritirerà il premio Gigli alla memoria assegnato a suo marito.

Il PD evidenzia anche l’assegnazione di un contributo di 1.500 euro all’associazione Controvento che organizza l’appuntamento: la madre dell’assessore alla cultura, Ettore Pelati, era presidentessa dell’associazione fino a pochi mesi fa. Inoltre, il PD denuncia la mancanza di trasparenza poiché la determina con cui sono stati assegnati i fondi è stata pubblicata prima della delibera di giunta, ancora non disponibile all’albo pretorio.

La critica più forte riguarda, però, l’esclusione della Civica scuola di musica Gigli, "un’istituzione – ricorda il PD – che è un fiore all’occhiello per Recanati, con oltre 350 studenti, un’offerta musicale di altissimo livello e collaborazioni internazionali. Si tratta di una svista o di una volontà politica? Dopo la chiusura del cinema e la mancanza di dialogo con strumenti come le consulte, questa nuova esclusione lascia un sospetto sempre più concreto: per l’amministrazione la cultura va cancellata".

Asterio Tubaldi