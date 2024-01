Il Pd contro la Regione: avete depotenziato la sanità locale

"Sanità pubblica non è più sinonimo di qualità". A puntare il dito contro l’amministrazione regionale è il circolo Pd di San Severino con il segretario, Giovanni Chiarella. A preoccupare sono le condizioni della medicina territoriale, la carenza dei medici di base. "Non garantire efficienza ed efficacia a questo presidio – afferma il Pd – è minare colpevolmente il diritto alla salute di una comunità oltre che il senso di sicurezza, tranquillità, accoglienza e cittadinanza degli abitanti del territorio. La gestione del servizio a livello periferico fa acqua da tutte le parti. È finito il tempo della propaganda elettorale, e Acquaroli e i suoi dovrebbero iniziare a dare risposte concrete. Gli slogan non curano i cittadini, non li assistono".

I medici che ci sono, sono sovraccarichi di pazienti e quelli che vanno in pensione non vengono sostituiti in tempo. Inoltre "c’è un lento ed inesorabile demansionamento e depotenziamento degli strumenti del medico di base che, quando va bene, ne fa dei distributori di prescrizioni". I troppi pazienti fanno sì che i medici non riescano a visitare tutti coloro che ne avrebbero bisogno e di conseguenza l’utenza si riversa negli ospedali, che finisco per essere congestionati. "Manca la vera medicina di base, manca assistenza di prossimità, mancano quei servizi di accoglienza capillare che avrebbero invece la fondamentale funzione di filtro verso il sistema ospedaliero. Ed è così che per trovare un medico motivato, che scelga di prenderti in carico, chi può permetterselo, ancora una volta (e per un servizio che gli spetta di diritto), si rivolge al privato. Al privato che poi ti chiederà accertamenti da farsi nel privato e prestazioni specialistiche da ricevere nel privato, dove chi può si cura e chi non può. Eppure, il nostro assessore regionale in fase di propaganda elettorale sembrava determinato a risanare il comparto sanitario. La politica e il governo della regione si fa con i fatti, con gli investimenti e non con gli slogan, e soprattutto si governa per tutti – conclude il Pd – solo per chi ha nel portafogli il lasciapassare per le proprie cure".

Gaia Gennaretti