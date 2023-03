Il Pd è con la candidatura di Bravi

Il Pd incorona Antonio Bravi a sindaco di Recanati per altri cinque anni. Dopo l’ufficialità della candidatura alle prossime elezioni amministrative del 2024, da lui stesso annunciata, interviene Valentina Mordini, segretaria del Partito democratico di Recanati: "Oltre a riconoscere al sindaco di aver lavorato bene in questi anni, sin dal mio insediamento alla segreteria del Pd ho iniziato a lavorare ad un percorso che conducesse all’unità del centrosinistra. Bravi credo possa rappresentare proprio quel polo di aggregazione che faciliti questo percorso, d’altra parte anche lui stesso continua ad insistere sulla ricerca dell’unità". La Mordini nella nota sottolinea che "il Partito democratico è disponibile a partecipare ad un tavolo dove si parli di programmi, proposte politiche e progetti per il futuro amministrativo".