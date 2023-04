Il Pd e l’antifascismo in un’iniziativa pubblica per costruire il futuro

‘L’antifascismo per costruire il futuro’ è il titolo dell’iniziativa organizzata a Civitanova dal Partito democratico per questa sera, alle 21.15, nel salone del circolo di via Mameli 13. Il tema prende lo spunto da un articolo di Donato Caporalini dell’Istituto Gramsci per Fuoricollana.it. e sarà lui a introdurre la discussione a cui parteciperà anche Meri Marziali, della direzione nazionale del Pd. "L’iniziativa, che è aperta a tutti, servirà – spiega Lidia Iezzi, segretario del Pd di Civitanova – a confrontarsi su che cosa significa l’antifascismo oggi e sul perché non si può guardare al futuro senza i valori della democrazia costituzionale segnati da un autentico antifascismo. Il progetto delle destre continua a essere il passaggio dalla democrazia progressiva alla democrazia conservativa, disegno che si inquadra in una interpretazione subalterna dell’atlantismo e in una declinazione miope dell’interesse nazionale". "La serata – continua – sarà inoltre un’analisi del perché non vi sia una condanna esplicita del fascismo da parte degli esponenti dei Fratelli d’Italia impegnati in una strenua difesa del profondo sentimento identitario della destra e il suo rapporto con la storia". Durante la serata l’attrice Rosetta Martellini leggerà alcuni racconti.