Il Pd e l’autonomia, confronto con Alfieri

La riforma sull’autonomia differenziata sarà al centro dell’iniziativa promossa dalle federazioni provinciale e cittadina del Partito democratico, per giovedì alle 21 all’Ostello Ricci. "La riforma, approvata pochi giorni fa al Senato, rischia di aumentare le differenze tra le parti del Paese e di compromettere la qualità di servizi essenziali come, ad esempio, l’istruzione – afferma il Pd – ed è ancora più grave se la si pensa in combinato disposto col tentativo di portare tutto il potere nelle mani di uno solo con il premierato, svalutando il Parlamento". Dopo i saluti di Angelo Sciapichetti e Ninfa Contigiani, si confronteranno il costituzionalista Marco Benvenuti, Alessandro Alfieri, responsabile per le riforme del Pd,il consigliere regionale Romano Carancini e l’onorevole Irene Manzi, responsabile nazionale Pd per l’istruzione.