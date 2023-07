"Il Pd è unito nel candidare Bravi No alle voci sulle divisioni interne"

Il Partito democratico di Recanati è indispettito per certe notizie di stampa che lo vorrebbero diviso al suo interno nella scelta di appoggiare il prossimo anno Antonio Bravi come candidato sindaco. "Nulla di più falso – afferma in una nota di Valentina Mordini, segretaria del partito –. Il Pd si è espresso con fermezza per una nuova unità del centrosinistra ed è convinto che l’attuale sindaco possa essere la figura adatta per portarla a compimento. Smentiamo con fermezza qualsiasi tipo di divisione interna o parere avverso a tale percorso. Immaginiamo che certe voci siano diffuse a regola d’arte per provare a indebolire una candidatura autorevole come quella di Bravi, pronta a rivestire nuovamente il ruolo di primo cittadino nei prossimi cinque anni".

Purtroppo, però, sanno bene i vertici del partito cittadino come si siano svolti gli ultimi incontri dove alcune autorevoli figure storiche del Pd, pur dichiarandosi non contrarie alla candidatura di Antonio Bravi, hanno chiesto a più riprese di andare a verificare, oltre al Pd e alla lista dell’attuale sindaco, chi altro, fra le civiche che compongono l’attuale maggioranza, si siano pronunciate a favore del mandato bis di Bravi. "Una conta – ci dice un esponente del Pd – non chiesta solo da me, ma anche da altri, è quanto mai necessaria".

Si vorrebbe, insomma, verificare la reale forza della coalizione che si formerebbe intorno al nome di Bravi. "Che fa, ad esempio, Francesco Fiordomo (ex sindaco, oggi assessore ai Lavori pubblici, ndr)? – incalza un altro autorevole esponente del Pd –. È importante o no saperlo prima di esporre il partito ad una scelta che potrebbe risultare debole e a rischio".

Martedì prossimo, intanto, ci sarà un nuovo incontro fra il Pd, il sindaco Bravi e le altre liste civiche, sia quelle della maggioranza che della coalizione che quattro anni fa hanno appoggiato la candidatura di Graziano Bravi. In base a chi e a quanti parteciperanno si potrà avere un quadro più preciso sulla futura alleanza. Poi, sarà utile sapere nel corso dell’incontro quali le condizioni di eventuali possibili intese e condizioni in base ai risultati he ogni singola lista ha ottenuto.

Asterio Tubaldi