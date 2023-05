Il Pd incontra i cittadini su scuola e cultura

"La cultura e la scuola nelle politiche del nuovo Pd". Saranno questi i temi dell’incontro in programma stasera, alle 21.15, nel salone del circolo Pd di Civitanova, in via Mameli. Parteciperà l’onorevole Irene Manzi, capogruppo dei Dem nella commissione cultura e scuola alla Camera dei deputati e responsabile istruzione nella segreteria nazionale. "Come amava dire Nelson Mandela l’educazione è l’arma più potente per cambiare il mondo – spiegano in una nota –. Da una buona educazione nascono donne e uomini consapevoli, che possono partecipare alla vita sociale e culturale".